Espanhóis garantem que Florentino está na agenda do Barcelona

Florentino está numa lista de possíveis reforços do Barcelona para janeiro. A notícia foi avançada pelo jornal catalão 'Sport', que adianta ainda que as águias só irão libertar o médio a troco de 40 milhões de euros. A direção blaugrana continua à procura de uma alternativa para Busquets, que deixou o clube no verão. Os catalães contrataram Oriol Romeu, segundo a referida publicação, Xavi procura outra alternativa para o lugar.Refira-se que o interesse do Barcelona em Florentino não é de agora, mas também não arrefeceu nos últimos meses, apesar do médio ter perdido algum espaço nas opções de Roger Schmidt. Já no verão o centrocampista foi cobiçado, depois de na época transata ter sido um dos titulares indiscutíveis do alemão. Em 2023/24, o jogador formado no Benfica Campus perdeu espaço e só recentemente, com a lesão de Kökçü, tem conseguido recuperar algum protagonismo.