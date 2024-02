Esperados 1.800 adeptos: benfiquistas começaram a invadir Toulouse

Écharpe, fanion, affiche...



O Benfica vai defrontar o Toulouse, quinta-feira, já com bilhetes esgotados, apuroujunto do clube francês. Nas bancadas são esperados 1.800 benfiquistas. Como a nossa reportagem constatou, hoje já muitos encarnados viajaram até àquela cidade do sul de França, situada a menos de 200 quilómetros dos Pirinéus e Andorra.Os encarnados terão forte apoio e alguns adeptos que viajaram hoje adquiriram ingresso no clube francês, para um sector próximo do destinado aos visitantes. Isto porque não houve ingressos suficientes para satisfazer a procuca, como aconteceu em algumas Casas do Benfica ou ainda Andorra.António da Silva Cerqueira, último presidente do Lusitanos, clube português daquele principado, não vai assistir ao jogo, pois estava dependente de receber bilhetes. De qualquer forma, este benfiquista de Ponta da Barca acredita num triunfo por 1-0 da equipa comandada por Roger Schmidt, que venceu na 1.ª mão do playoff da Liga Europa, em Lisboa, por 2-1. "Será difícil, mas acredito sempre que o Benfica ganha", assinalou.O nosso jornal sabe que na reunião preparatória de ontem foi discutida a questão dos adeptos encarnados. De acordo com as nossas informações, alguns apoiantes das águias viajarão no próprio dia. Recorde-se que inúmeros adeptos do 13.º classificado da liga francesa queixaram-se de revistas abusivas na Luz.De sublinhar que nesta zona existe uma grande comunidade portuguesa. Aliás, a Seleção Nacional de râguebi, que jogou no Estádio de Toulouse no Mundial do ano passado, teve muito apoio.Para o Toulouse, este jogo está a gerar grande entusiasmo, não obstante o desaire de Lisboa, marcado pelos dois golos de penálti de Di María. O clube decidiu manter a loja do centro da cidade aberta até às 18 horas locais, excecionalmente, esperando muita procura.