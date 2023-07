«Espero que aproveite da melhor forma a oportunidade no Benfica»: colega de Jurásek comenta transferência

David Jurásek está de malas feitas para o Benfica e Vaclav Jurecka, companheiro de equipa do lateral-esquerdo no Slavia Praga, revelou os bastidores da despedida do futuro reforço dos encarnados para a defesa.





"No hotel, o David [Jurásek] foi ter ao quarto de cada um. Esteve cinco minutos comigo e com o Mick van Buren. Ainda me dá arrepios. Ele chegou, viu e venceu. Provou durante todo o último ano que é um jogador de grande futebol. Ele merece o que está a ter. Sinceramente, não há oportunidades muito melhores", começou por dizer, em declarações citadas pelo jornal 'Sport.cz'.

E continuou: "Desejo tudo isto ao David. Estou feliz por ele. Espero que se mantenha saudável e que aproveite da melhor forma a oportunidade no Benfica. Ele tem o que é preciso para se afirmar entre os melhores do mundo. Eu confio nas capacidades dele."



Ao que Record apurou, o internacional checo, de 22 anos, vai custar aos encarnados 13 milhões de euros, ficando o emblema de Praga com uma percentagem do passe (entre os 15% e os 20%). O jogador é esperado nas próximas horas em Lisboa para assinar contrato com o Benfica.