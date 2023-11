«Esta é a crise do Benfica»: jogadores reagem nas redes sociais à vitória sobre o Sporting no dérbi

O Benfica venceu o dérbi, por, com dois golos em período de compensação, e saltou para a liderança da Liga Betclic. Depois da reviravolta épica, os jogadores encarnados assinalaram o triunfo nas redes sociais, com comentários para todos os gostos."Os clássicos não se jogam, ganham-se. Esta é a crise do Benfica [risos]. Vamos por mais. Contra todos""Isto é o Sport Lisboa e Benfica. Grande vitória equipa, com muita raça, querer e ambição! Tivemos dias difíceis, mas ficou demonstrado que só temos de acreditar em nós e ter pensamento positivo sempre. Obrigado benfiquistas pelo vosso apoio, esta vitória é de todos.""Incrível! Que reviravolta! Nunca desistimos e foi até ao fim! Vamos, Benfica.""Até morrer! Que noite. Que vitória. Acreditar até ao fim.""É isto que o Benfica representa. Acreditar até ao último segundo e trabalhar até o fim. Esta vitória é a melhor coisa antes da pausa para os trabalhos nas seleções. Estou feliz por ter vivido estas emoções incríveis com a equipa e os adeptos."