Estádio da Luz com as melhores assistências de sempre no campeonato

O Estádio da Luz regista nesta época a melhor média de assistências em termos de campeonato na história do novo recinto do Benfica, com os 7 jogos disputados em casa na Liga Betclic 2023/24 a terem quase 60 mil espectadores nas bancadas (média de 59.433 por partida), sendo precisamente aqueles com melhores casas de toda a prova.Os encarnados registam assim uma taxa de ocupação superior a 90%, facto que ajudou a equipa comandada por Roger Schmidt a manter-se invicta nos sete jogos que disputou enquanto anfitriã para o campeonato. Numa nota publicada no site oficial, as águias salientam que "para todos os jogos são vendidos mais de 67 mil lugares – os mais de 64 mil do Estádio da Luz somados à revenda de bilhetes do mercado secundário, que são, em média, acima dos 3 mil por partida". "Estes são disponibilizados pelos sócios com Red Pass que não podem marcar presença e que contribuem para o decréscimo do número de cadeiras vazias", explica ainda o Benfica.Segundo os encarnados, "a imagem modernizada do recinto, inaugurada no início de 2023, também tem potenciado a experiência de jogo no Estádio. Beneficiando dos dois ecrãs gigantes novos, das cinco linhas digitais, da melhoria no som e da implementação do sistema de luzes LED, o espetáculo multimédia pré-jogo já se tornou um dos ex-líbris da casa de todos os benfiquistas". Outro dos investimentos destacados passa pela oferta de Wi-Fi, disponível em todas as áreas do Estádio da Luz.O jogo com maior assistência foi a recepção ao FC Porto, na 7.ª jornada, com 62.247 espectadores, seguido de perto pelo dérbi frente ao Sporting (11.ª ronda) que teve 62.166 pessoas nas bancadas. A fechar o pódio surge o embate com o V. Guimarães, a contar para a 4.ª jornada, que registou uma casa com 60.410 espectadores. Eis a assistência dos restantes jogos do campeonato disputados esta época na Luz: Famalicão (15.ª jornada/58.725 espectadores), E. Amadora (2.ª/58.479), Casa Pia (9.ª/57.240) e, por último, Farense (13.ª/56.766).