Estádio da Luz supera fasquia de 1 milhão de espectadores em 2023/24

O Estádio da Luz superou, frente ao Vizela, a fasquia do milhão de espectadores nesta época. A goleada (6-1) frente aos minhotos contou com 56.191 adeptos nas bancadas e, contas feitas, os 18 jogos que os encarnados disputaram na condição de visitados em 2023/24 foram vistos 'in loco' por 1.024.531 de pessoas. Isto corresponde a uma média de 56.918 espectadores por partida.Estratificando as assistências por competição, verificamos que as 11 jornadas da Liga Betclic disputadas na Luz atraíram 640.529 adeptos às bancadas (média de 58.230 por jogo). O facto de as águias já terem recebido os rivais Sporting e FC Porto contribuiu para estes números. Quanto à Liga dos Campeões, os 3 desafios do Grupo D contaram com 169.863 espectadores (média de 56.621 por partida), sendo que as assistências foram sempre a descer devido à campanha abaixo do esperado: 60.917 com o Salzburgo, 56.002 frente à Real Sociedad e, por fim, 52.944 diante do Inter. Já que falamos de provas europeias, a receção ao Toulouse na 1.ª mão do playoff da Liga Europa contou com 56.553 pessoas nas bancadas.Resta falar das outras duas provas nacionais. Na Taça de Portugal, o Benfica já recebeu o Famalicão e o Sp. Braga, jogos que registaram assistências de 52.609 e 56.018 adeptos, respetivamente. Quanto à Allianz Cup, o embate com o AVS SAD teve 48.959 pessoas nas bancadas. A título de curiosidade, diga-se que em 2022/23 o Benfica superou a fasquia de 1 milhão de espectadores na Luz a 3 de março de 2023, na receção ao Famalicão, igualmente ao 18.º jogo em casa.