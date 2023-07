Estádio da Luz vai ter relvado novo para a próxima temporada

O Benfica decidiu proceder à troca do relvado do Estádio da Luz, com as obras a serem desenvolvidas nas próximas semanas, a tempo de que tudo fique apto até ao arranque da próxima temporada. Aliás, até antes, uma vez que as águias anunciaram que se iria realizar a Eusébio Cup, a disputar antes da primeira partida oficial da época.Tal irá acontecer depois do concerto de Rammstein, agendado para segunda-feira no reduto ds águias. E, ainda que tenha sido colocado um piso sintético sobre a relva, é expectável que não fique nas melhores condições depois da atuação da banda alemã. Razão pela qual só depois disso se irá proceder à referida troca.