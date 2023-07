Estátua de Eusébio alvo de estudo de conservação

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Museu Benfica - Cosme Damia~o (@museubenfica)

A estátua de Eusébio da Silva Ferreira, que se encontra no exterior do Estádio da Luz, está a ser alvo de um estudo de conservação da estrutura. O processo está a ser gerido pelo Hercules Laboratory da Universidade de Évora em colaboração com o Laboratório José de Figueiredo com o intuito de aferir qual é o estado de conservação da estrutura interna da escultura de homenagem ao 'Pantera Negra'.