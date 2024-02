«Este é o Arthur Cabral que ajuda a equipa»: avançado motivado com mais um golo

Arthur Cabral foi decisivo na passagem do Benfica às meias-finais da Taça de Portugal ao marcar o primeiro golo dos encarnados, frente ao Vizela, que acabaram por vencer por 2-1. "É uma grande vitória e um passe muito importante para nós. Nós fizemos uma boa partida e agora é continuar a trabalhar para ir atrás dos nossos objetivos nesta temporada", afirmou o avançado, à RTP, onde abordou o momento de forma que atravessa ao marcar pelo terceiro jogo consecutivo: "Acho que este é o Arthur Cabral que ajuda a equipa de várias maneiras, não é só a marcar golos. O meu foco é continuar evoluir e a marcar para ajudar a equipa da melhor maneira possível".O atacante ainda foi questionado sobre as meias-finais com o Sporting, mas optou para deixar essa análise para mais tarde. "Sim, há esse clássico mas o nosso foco é o campeonato pois no domingo temos uma grande partida com o V. Guimarães e depois vem a Liga Europa. Vamos pensar jogo a jogo", concluiu.