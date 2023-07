Os 31 jogadores que Roger Schmidt levou de Lisboa para o estágio do Benfica em Inglaterra

O Benfica revelou este domingo a lista com 31 jogadores que foram chamados por Roger Schmidt para o estágio do Benfica em St. George's Park, Inglaterra.





Ingleses ultimam detalhes para receberem Benfica no St. George's Park

A comitiva benfiquista viajou esta noite, de Lisboa, em voo charter com destino a Birmingham. A partida, que estava marcada para as 21h35, acabou por acontecer apenas às 23h20 devido a problemas na bagagem. O estágio em solo inglês estende-se até ao próximo sábado, dia 15. Pelo meio, na quarta-feira, o campeão nacional tem o primeiro teste de pré-temporada frente ao Southampton, marcado para as 15 horas.Odysseas Vlachodimos é o único jogador entre os convocados para o estágio em Inglaterra que não arrancou os trabalhos de pré-temporada do Benfica. Com autorização do clube, o guarda-redes internacional grego juntou-se à equipa na sexta-feira (dia 7), quatro dias antes dos argentinos Ángel Di María e Nicolás Otamendi, que têm permissão para se juntar ao clube a 11 de julho, um dia antes do teste das águias frente ao Southampton. David Jurásek também deverá juntar-se à comitiva, após ter chegado hoje a Lisboa para ser reforço.

Eis a lista de jogadores convocados:



Guarda-redes: Odysseas, Samuel Soares, Leo Kokubo, André Gomes e Marcel.



Defesas: Bah, Lucas Veríssimo, João Victor, Mihailo, Tomás Araújo, Rafael Rodrigues, António Silva e Morato.



Médios: Neres, Aursnes, Kökcü, Meïte, Paulo Bernardo, João Mário, Chiquinho, Tiago Dantas, Martim Neto, Florentino e João Neves.



Avançados: Tengstedt, Schjelderup, Rafa, Musa, Henrique Araújo, Tiago Gouveia e Gonçalo Ramos.





