Estreia nas convocatórias: Benfica com novidade no banco para a receção ao Vizela

O final de tarde está ser marcado por algumas surpresas no Benfica, já que Roger Schmidt optou por fazer seis alterações em relação ao último onze que defrontou o Toulouse. Para além das mexidas na equipa inicial - com o treinador alemão a lançar Bah, Tomás Araújo, Morato, Tiago Gouveia, David Neres e Tengstedt -, há outra novidade no banco de suplentes. Gianluca Prestianni é pela primeira vez convocado.O reforço argentino, que está em Lisboa desde começos de janeiro mas só foi oficializado no último dia de mercado, estreia-se como suplente das águias, depois de ter estado nas últimas semanas a recuperar de uma entorse no tornozelo direito. Era expectável que estivesse apto apenas em março, mas acaba por ter já hoje a oportunidade de somar os primeiros minutos.