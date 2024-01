Estudiantes confirma intenção de manter Rollheiser até junho: «Estamos em negociações com o Benfica»

O presidente do Estudiantes confirmou que o plano passa por manter Benjamín Rollheiser no plantel até final de junho. "Estamos em negociações com o Benfica. Uma das questões que estamos a tratar é que fique connosco até junho. Veremos, ainda falta definir algumas coisas. Temos um pré-acordo. A ideia é o Benjamín ficar até 30 de junho. Estamos a definir essas questões, sempre com cordialidade. Ainda não temos nada definido, mas é certo que temos um pré-acordo com o Benfica e esperamos concretizá-lo em breve", sublinhou Martín Gorostegui, à Rádio 770.Como o nosso jornal noticiou, o Benfica já garantiu a contratação do avançado, de 23 anos, para as próximas cinco temporadas, pagando 9 milhões de euros por 90 por cento do passe. Rollheiser está integrado na pré-época do Estudiantes e vai ter como companheiro o ex-benfiquista Enzo Pérez.