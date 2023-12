Estudiantes confirma intenção de manter Rollheiser até junho: «Vamos tentar, mas não depende de nós»

Apesar de já dar como praticamente definida a saída de Benjamín Rollheiser para o Benfica, o Estudiantes está a tentar de tudo para conseguir manter o extremo até, pelo menos, meados do próximo ano. A informação foi adiantada porna sua edição desta quinta-feira e confirmada pelo próprio secretário para o Futebol do clube de La Plata em declarações ao Cielo Sports."É possível ficar mais seis meses com o Rollheiser, vamos tentar. Mas não depende apenas de uma decisão nossa. Será o mercado a decidir", confessou Marcos Angeleri. Por "mercado a decidir" o dirigente refere-se essencialmente aos eventuais movimentos de mercado que aconteçam no Benfica em janeiro e que obriguem as águias a ter um extremo disponível para cobrir essa partida.