Estudiantes no mercado para substituir Rollheiser

O extremo Benjamín Rollheiser prepara-se para viajar para Lisboa de modo a assinar pelo Benfica, que paga ao Estudiantes 9,5 milhões de euros por 90% do passe do jovem, de 23 anos, para antecipar uma contratação que inicialmente estava prevista para o verão.

Dada a saída iminente de Rollheiser, o emblema de Buenos Aires já procura um substituto. “Seguramente que esta semana vamos ter confirmações sobre o futuro de Rollheiser. No caso de ir embora, contrataremos seguramente algum jogador para essa posição. Há vários nomes, estamos a avaliar vários jogadores, sabendo que vamos ser confrontados com essa situação”, afirmou Marcos Angeleri, secretário técnico do Estudiantes, à Radio Continental AM 590.

A chegada do jogador a Portugal deve acontecer no final desta semana.