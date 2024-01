Ex-jogador do Celtic destaca evolução de Paulo Bernardo: «Tudo mudou para ele»

A crescer no Celtic, Paulo Bernardo ganha margem para uma transferência em definitivo rumo aos ingleses e já colhe elogios de históricos do clube. Paul Lambert, ex-jogador que atuou na formação de Glasgow entre 1997 e 2005, reconhece que o médio emprestado pelo Benfica está a apresentar um desempenho melhor do que nos primeiros jogos e acredita que o internacional sub-21 português pode convencer os responsáveis do Celtic a agarra-lo se mantiver este nível."Ele agora está a mostrar aos adeptos e ao treinador de que é capaz. O segredo agora é fazer isto todas as semanas. Não tens tempo no Celtic para mostrar qualidade uma vez em cada cinco jogos. Tem de fazê-lo todas as semanas", disse ao 'The Celtic Way'.Assim, o antigo médio fez uma cronologia da estadia de Paulo Bernardo em Glasgow e salienta que os próximos meses vão ser decisivos até para convencer o treinador Brendan Rodgers. "Antes, não havia nada de excelente nem de mau. No Celtic, tens de fazer com que aconteça algo no jogo. Ele não se estava a conseguir estabelecer. Agora, tudo mudou. Os níveis de consistência não são medidos por quatro jogos. Ele tem de manter este nível até maio", destacou o treinador, salientando a capacidade de Paulo Bernardo em chegar à área adversária. "O Paulo Bernardo consegue aparecer na área, o que é bom. Mostra que pode fazer golos", frisou.O médio, de 21 anos, leva 2 golos e um deles foi frente ao rival Rangers. O jogador foi emprestado pelo Benfica com uma opção de compra, cujo valor não foi divulgado.