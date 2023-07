Ex-selecionador de Schjelderup confia na afirmação do norueguês: «Está a dar passos»

Portugal vai enfrentar a Noruega nas meias finais do Campeonato da Europa de sub-19, mas os escandinavos não vão contar com a principal estrela: Schjelderup. O Benfica não libertou o jogador para esta prova devido à pré-temporada e o selecionador, Luís Pimenta, garante que fará falta.Em relação ao jovem de 19 anos, o treinador luso acredita na sua afirmação no emblema da Luz. "Ele está a dar passos importantes. O jogar vai ser uma consequência desses passos. Está focado e vai responder com trabalho", começou por dizer em declarações ao Canal 11, falando depois um pouco sobre a personalidade do extremo."O Andreas é extremamente competitivo. Não o convidem para jogar ping pong, por exemplo... Gosto muito dele! Tem aquele sorriso malando, mas a partir do momento em que há uma competição qualquer, nota-se a vontade de ganhar. E isso passa para dentro de campo. Adoro ver jogadores da linha ofensiva que, quando a equipa perde a bola, fazem logo tudo para a recuperar", concluiu.