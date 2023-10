"Expulsão perdoada", "penálti inexistente" e "habitual choradinho": Benfica reage aos casos da jornada

O Benfica aproveitou a sua newsletter diária para comentar os casos de arbitragem do fim de semana, nomeadamente o jogo entre Sporting e o Farense, que os leões venceram com um penálti marcado em cima dos 90 minutos. As águias fazem também referência ao Benfica-FC Porto e ao "habitual choradinho".





"A generalidade da crítica é unânime: em Faro houve uma expulsão perdoada e um penálti inexistente que permitiram ao Sporting chegar à vitória no final do jogo. A mesma crítica que, de forma quase unânime, não alinhou no habitual 'choradinho' e considerou justa e justificada a expulsão de Fábio Cardoso por falta sobre Neres, na Luz", pode ler-se."Da nossa parte, estamos cada vez mais focados e empenhados em vencer os nossos jogos. E sempre a contar com o verdadeiro apoio que temos – dos milhares de adeptos que, como na sexta-feira, empurram a equipa para as vitórias", concluem os encarnados.