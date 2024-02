Fabrizio Romano avalia possível saída de João Neves «A situação será discutida no verão»

Fabrizio Romano, jornalista especializado sobre o mercado de transferências, acredita que a situação de João Neves será discutida no verão, mas esclarece que o Manchester United, um dos principais interessados no jogador, ainda não fez quaisquer avanços."A situação de João Neves será discutida no verão, de certeza, entre o Benfica e o agente do jogador [Jorge Mendes]. Já houve várias notícias sobre o Manchester United, mas eles ainda não têm um diretor desportivo e estão a trabalhar no plano de verão. Todos os clubes falados só fizeram trabalho de scouting. O João Neves já foi observado várias vezes pelo Manchester United, como disse em outubro ou novembro", frisou.O internacional português, recorde-se, está blindado por uma cláusula de rescisão, fixada nos 120 milhões de euros, e também já foi apontado ao Manchester City.