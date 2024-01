Fabrizio Romano não acredita na saída de António Silva do Benfica: «Muito caro para o mercado de janeiro»

Fabrizio Romano não acredita que António Silva deixe o Benfica no mercado de inverno, apesar do interesse conhecido de Chelsea e Manchester United. De acordo com declarações do especialista italiano de mercado ao portal CaughtOffside, o clube da Luz não tenciona vender e o valor exigido (cláusula de rescisão de 100 milhões de euros) é visto como demasiado elevado para esta altura da época."António Silva é um negócio que provavelmente não vai acontecer em janeiro. Apesar dos últimos rumores sobre o Chelsea, não tenho conhecimento de novidades e todas as fontes esperam que qualquer negócio seja muito complicado em janeiro, já que o Benfica não o quer vender. O Manchester United observou-o várias vezes e ele continua a ser um dos jogadores do qual eles gostam, mas não para agora. Provavelmente seria muito caro para janeiro", declarou o especialista em mercado de transferências.