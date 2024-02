Faleceu Palmeiro Antunes: Benfica destaca "exemplo de correção, lealdade e dedicação"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futebol português e o Benfica estão de luto pelo falecimento de Palmeiro Antunes, aos 87 anos. Numa nota no site, o clube da Luz expressou "sentidas condolências" pelo desaparecimento do antigo médio, que fez parte da equipa principal das águias entre 1954 e 1959."Palmeiro Antunes deixa um exemplo de correção, lealdade e dedicação ao Sport Lisboa e Benfica", salientam os encarnados. Com 19 jogos realizados e 5 golos marcados, conquistou um campeonato e duas Taças de Portugal.Nascido em Alter-do-Chão, a 3 de março de 1936, Palmeiro Antunes representou ainda Lus. Évora, CUF, Sp. Covilhã e Pescadores.À família enlutada,apresenta sentidas condolências.