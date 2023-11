Família Di María em festa: filha mais nova comemora 6º aniversário

View this post on Instagram A post shared by A´ngel Di Mari´a (@angeldimariajm)

O dia de hoje é especial para Ángel Di María e a familía. A filha mais nova, Pia, cumpre o 6º aniversário e o campeão do Mundo não deixou passar a data em branco. Através de uma publicação nas redes sociais em que junta várias fotografias, e nas quais surge vestido à Benfica com a mulher e as duas filhas, o jogador argentino deixou uma mensagem carinhosa."Feliz aniversário filhinha. Só desejo que continues a ser sempre feliz. Que nunca percas esse sorriso lindo e essa loucura que nos dá vida a cada dia. Nossa louquita mais linda! Amo-te com a minha vida", escreveu Di María. Foram vários os amigos do benfiquista, e também futebolistas, que deram os parabéns a Pia.