FC Dallas anuncia parceria com o Benfica para o desenvolvimento de jovens talentos

Depois da contratação de Petar Musa, o FC Dallas veio a terreiro informar que estabeleceu uma parceria com o Benfica tendo em vista o "desenvolvimento de talentos". Através de um comunicado publicado no site da Major League Soccer (MLS), o emblema norte-americano refere que os clubes têm academias "altamente conceituadas" e que numa primeira fase existirá a troca de conhecimentos entre treinadores que "permitirão a jogadores jovens e talentosos experimentar diferentes estilos de jogo e culturas para melhorar o seu desenvolvimento pessoal e profissional."Na mesma nota são publicados os testemunhos de responsáveis dos dois clubes. Manuel de Brito, vice-presidente dos encarnados, sublinhou a importância estratégica do clube da Luz marcar presença neste tipo de mercados. "O futebol tem sido o desporto que mais cresce entre os jovens nos Estados Unidos e o Benfica tem procurado ativamente oportunidades para os últimos dois anos. Acreditamos que esta parceria nos ajudará a aumentar a nossa presença nos Estados Unidos. O FC Dallas é a principal academia de futebol juvenil da América, já que vários ex-jogadores da FC Dallas Academy estão nas seleções dos Estados Unidos, México e Canadá. Assim, aproximar-se do FC Dallas foi um passo natural para o Benfica. As possibilidades são infinitas e acredito que esta parceria será um sucesso", realçou o dirigente das águias, que viu Dan Hunt partilhar do mesmo otimismo."Desenvolver talentos internos é uma das nossas principais filosofias no FC Dallas. A parceria com um clube que partilha o nosso compromisso e tem o legado e o talento que o Benfica possui permite-nos continuar a criar oportunidades incríveis para atletas e profissionais de futebol em todo o mundo", disse o presidente do FC Dallas.Recorde-se que os dois clubes estiveram recentemente sentados à mesma mesa no negócio de Petar Musa, com o clube norte-americano a pagar 10 milhões de euros (mais 3 M€ mediante objetivos) pelo avançado croata.