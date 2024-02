Fernando Seara e as mudanças no onze do Benfica: «É importante rodar»

Fernando Seara comentou a revolução no onze do Benfica para o encontro com o Vizela, este domingo. "Já vi a equipa e é importante rodar, tendo em vista cada situação, para que os jogadortes tenham o maior ritmo de jogo possível", disse o presidente da Mesa da Assembleia Geral das águias, à BTV.O dirigente acredita que os encarnados vão "ganhar balanço para três semanas terríveis". Como observou, se o Benfica eliminar o Toulouse, vai ter compromissos a meio da semana e ao fim-de-semana. "Quem estiver no relvado vai dar alegrias aos milhares que vão estar nas bancadas", finalizou.