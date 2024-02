Fernando Seara: «Vieira fez crescer o Benfica sob todos os pontos de vista»

O presidente da mesa da Assembleia Geral do Benfica, Fernando Seara, elogiou Luís Filipe Vieira e comparou o antigo com o atual líder dos encarnados. "O Luís Filipe Vieira, indiscutivelmente, assumiu o clube num tempo difícil e fez crescer o Benfica sob todos os pontos de vista. Luís Filipe Vieira tem uma lógica de obra, do novo estádio, do Seixal, de uma liderança, independentemente de tudo", afirmou no podcast 'Ontem já era tarde', acrescentando: "Aprendi na Câmara de Sintra uma coisa. A liderança é uma forma de afetividade. O Rui Costa tem uma lógica de afetividade, porque combina uma coisa que Luís Filipe Vieira não tinha, e que nenhum de nós tem: Rui Costa é, para muitos, ainda o Maestro."Numa conversa descontraída, Fernando Seara destacou uma opção estratégica do presidente. "Esta aposta no futebol feminino é claramente Rui e Fernando Tavares, com uma verba significativa que vai permitir agora a presença nos ‘quartos’ da Champions. O orçamento do Barcelona, com quem empatámos 4-4, é de 16 milhões de euros, sendo que uma jogadora (n.º 7) pede 1 milhão de prémio de assinatura mais 1 milhão limpos por ano de ordenado", afirmou, dando a entender que no futuro poderá haver entrada de capital estrangeiro no futebol feminino em Portugal.Um tema na ordem do dia é a centralização dos direitos televisivos, sendo que o líder da mesa da AG das águias dá ênfase à dimensão dos números em discussão. "A lógica da centralização dos direitos é trazer o maior equilíbrio possível. Sei que o negócio está em estudo aprofundado e é, porventura, a par da construção do novo aeroporto de Lisboa, o maior negócio privado possível nos próximos 10 anos em Portugal. Em tese é um negócio de 3 mil milhões de euros", frisou.Outrora presença assídua em programas de debate desportivo, Fernando Seara admitiu ter saudades mas explicou a menor exposição mediática. "Sou amigo de Rui Costa e a amizade duplica as alegrias e diminui a tristeza. Quando ele me fez o convite, não poderia recusar. Entendi que ao assumir o simpático e honroso convite para ser presidente da mesa da AG do Benfica, devia ter recato. Agora, foram muitos anos, dava-me gozo", referiu, assumindo que sente "imensas saudades desse tempo, do convívio, da disputa, da preparação". "Fundamentalmente, tenho saudades da racionalidade do debate com paixão", acrescentou.