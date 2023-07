Feyenoord fecha porta à saída de Giménez para o Benfica: «Penso que é muito claro...»

O futuro de Santiago Giménez no Feyenoord voltou esta semana a estar na ordem do dia na Holanda, em face do reavivar do interesse do Benfica no passe do avançado mexicano, mas a ideia do clube de Roterdão continua a mesma. À ESPN mexicana, quando questionado sobre se poderia garantir que o dianteiro ficaria no clube, o diretor desportivo do Feyenoord foi claro: "Sim". O repórter reforçou a questão - "a 100%?" - e Dennis te Kloese repetiu um "sim".Em seguida, veio a justificação e uma espécie de desafio ao jogador de 22 anos. "Penso que é muito claro. Gosto dele. É um sim definitivo. A nossa ideia é que fique. Tem contrato de longa duração connosco [até 2026]. Conheço o Santi há muito tempo. O meu conselho é que aproveite a experiência na Premier League e que se mostre nessa competição. É um passo. Penso que é bom para ele e para a equipa. Numa situação ideal, o Giménez fica no Feyenoord", referiu.