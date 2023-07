Feyenoord não esquece Kökçü e Aursnes: «Ansiosos por ver-vos de volta»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O encontro entre o Benfica e o Feyenoord, amanhã, marca o regresso de Orkun Kökçü e Fredrik Aursnes ao Estádio De Kuip. Por isso, o campeão holandês deixou uma mensagem de saudação no Instagram aos agora médios dos encarnados, ilustrando com uma foto dos dois a cumprimentarem-se no clube de Roterdão."Ansiosos por ver-vos de volta a Roterdão amanhã, rapazes!", pode ler-se na mensagem.Aursnes, de 27 anos, foi contratado pelos encarnados o ano passado, a troco de 13 milhões de euros, mais 2 milhões por objetivos. Quanto ao internacional turco, de 22 anos, custou este ano 25 milhões de euros fixos, mais 5 milhões em variáveis.