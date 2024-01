Filho de Vágner Love já trabalha no Benfica Campus

Enzo Vágner, filho de Vágner Love, está a fazer testes na equipa de juniores do Benfica, anunciou o Sport Recife, clube com o qual o avançado, de 17 anos, tem contrato até 2026. De acordo com o que foi possível apurar, o jovem foi integrado na equipa de juniores dos encarnados, onde irá prestar provas, de modo a que possa ser avaliado rumo a uma possível contratação futura.De qualquer forma, como o jovem brasileiro ainda não chegou aos 18 anos, o Benfica só poderia oficializar o jogador no verão, quando este atinge a maioridade. Por isso, é impossível que, até ao final da época, venha a ser jogador das águias. O jovem, filho de um antigo avançado que passou por emblemas como o CSKA, o Monaco, Besiktas, entre outros, chamou à atenção do departamento de scouting do clube da Luz. Está agora no Benfica Campus a tentar justificar que merece ser aposta.