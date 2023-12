Filho de Vágner Love testado no Benfica Campus

Enzo Vágner, filho de Vágner Love, vai fazer testes no Benfica Campus, para tentar convencer os responsáveis dos encarnados a ficar na Luz. A notícia foi avançada por Yuri Romão, presidente do Sport, emblema ao qual o jovem está vinculado.Foi no podcast CastFC que o líder do clube brasileiro afirmou que o avançado, de 17 anos, foi "convidado" pelas águias a mostrar serviço. Isto acontece depois de ter defrontado os sub-19 do Benfica, em novembro, na Algarve Cup. "Está a falar do Love, o filho dele, foi convidado para o Benfica, deve ir fazer uns testes. Mas tem contrato com o Sport, sim", anunciou publicamente Yuri Romão.Vágner Love procura seguir as pisadas do pai, que também era ponta-de-lança e jogou várias épocas no CSKA Moscovo e conta ainda com passagens pelo Monaco, Alanyaspor e Besiktas, entre outros clubes.