Filipe Cruz já foi operado a grave lesão

Depois de uma grave lesão ao joelho esquerdo, sofrida em começos de novembro, Filipe Cruz já foi operado. De acordo com as informações recolhidas por, o lateral-direito da equipa B sofreu uma rotura de ligamentos que obrigará a um período de recuperação muito longo, sendo expectável que não volte aos relvados esta temporada.Vários jogadores manifestaram apoio ao jogador, um dos capitães dos 'bês'. Rafael Brito, que se desvinculou das águias no último verão para assinar com o Casa Pia, partilhou um print onde ambos surgem em videochamada. "Deus é bom o tempo todo", escreveu. Cruz, de 21 anos, agradeceu a todos pelo carinho.