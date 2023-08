Flamengo recusou proposta de 18 milhões de euros do Benfica por Pedro, dizem brasileiros

Um dia depois das declarações de Rodolfo Landim a apontar para o valor da cláusula de rescisão (fixada nos 100 milhões de euros), o Globoesporte adianta que o Flamengo terá recusado uma proposta de 18 milhões de euros do Benfica pela contratação de Pedro.De acordo com a mesma publicação, os cariocas nem sequer se sentaram para conversar sobre essa oferta, que diz respeito a 80% do passe, tendo-a recusado no imediato. O Globoesporte explica que a proposta benfiquista foi apenas passada por contacto através de emissários, tendo o Flamengo deixado claro que a mesma "não é nem perto do que almeja por Pedro e encerrou a conversa".Pedro, refira-se, foi contratado pelo Flamengo em 2021 a troco de 14 milhões de euros, tendo contrato com o clube carioca até 2027.