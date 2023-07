Flamengo volta à carga por Lucas

O Flamengo não desiste de Lucas Veríssimo – que foi titular ontem diante do Southampton – e deverá apresentar uma nova investida pelo central nos próximos dias. Jorge Sampaoli, treinador do clube brasileiro, quer contar com o defesa e fez questão de manifestar essa intenção junto dos dirigentes do Mengão. Como já foi noticiado, o Flamengo tenciona contar com o jogador por empréstimo, mas as águias querem incluir uma cláusula de compra obrigatória no valor de 8 M€ caso Veríssimo faça entre 15 e 20 jogos. Tanto esse requisito como o valor exigido não vão ao encontro das pretensões do Flamengo.