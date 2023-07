Florentino: análise ao primeiro teste, o castigo a Neres e as palavras de Di María ao grupo

Florentino Luís considerou "muito positivo" o primeiro teste do Benfica de pré-época, que terminou com uma vitória por 2-0 sobre o Southampton. Em declarações aos jornalistas após esta partida de pré-época, o médio disse que "viu com bons olhos" a chegada de Kökçü, frisando que é necessário existir concorrência dentro do plantel.





Questionado sobre o castigo a David Neres , que vai falhar a Supertaça, com o FC Porto, Florentino remeteu para a Federação Portuguesa de Futebol. "Isso não cabe a nós resolver, são coisas da FPF, eles é que têm de resolver", limitou-se a dizer, revelando ainda as primeiras palavras de Di María ao grupo, já em Inglaterra: "disse que vem aqui para acrescentar à equipa."

Balanço do primeiro jogo:

"Jogo muito positivo, onde pusemos em prática algumas coisas que o míster passou. Os jogadores estão concentrados e focados."

Chegada de Kökçü



"É sempre bom ter rivalidade e competitividade na equipa, há muita qualidade entre nós e cabe ao míster escolher. Vi [a chegada de Kökçü] com bons olhos, temos jogadores com muita qualidade e ele vai acrescentar qualidade à equipa.



Benfica mais forte esta época com Di María, Kökçü e Jurásek?



"Os jogadores são diferentes, no Benfica há sempre jogadores com qualidade, é o que queremos.



O que Schmidt tem pedido?

"Pede-nos que estejamos no nosso melhor, para chegarmos ao primeiro jogo oficial preparados"

Castigo a Neres



"Isso não cabe a nós resolver, são coisas da FPF, eles é que têm de resolver. Indignados? Não me compete a mim."

Di María



"Recordo os tempos em que eu era apanha-bolas e o via jogar no Benfica. É um grande jogador, é muito bom tê-lo aqui connosco. Se já falou ao grupo? Sim, disse que vem aqui para acrescentar à equipa."