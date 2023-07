Florentino assume tempos difíceis no Monaco: «Passei por uma depressão»

Florentino assumiu ter passado por uma depressão quando estava a jogar no Monaco, clube que representou por empréstimo do Benfica em 2020/21. No programa de Youtube 'Em Casa Podcast', o médio lembrou esse período difícil e chegou a consultar uma psicóloga."Passei por uma crise, posso mesmo dizer que passei por uma depressão. Eu estava com uma psicóloga. Ela ajudava-me e pensava 'Essa psicóloga está a ser uma benção para a minha vida. Ouvi Espírito Santo a dizer-me 'Eu mesmo vou-te curar'. Naquele momento disse 'Deus, a psicóloga esta a ajudar-me a voltar aos caminhos certos'. Mas obedeci à voz de deus e parei com a psicóloga. Gerei uma grande robustez, tornei-me uma pessoa ainda mais forte", descreveu o médio, que fez apenas 10 jogos pelos monegascos.Perante esta experiência, o médio deixou um recado a outras pessoas que podem passar por casos semelhantes. "Muitas pessoas no mundo do futebol devem passar por estas situações. Parece fácil estar nesta posição, mas quantos jogadores não conseguem chegar ao futebol profissional? Quem está nessa luta para conquistar o sonho que não desista. Permaneçam, o fim será glorioso. Quando há sacrifício a recompensa virá", frisou.Sem especificar o clube onde jogava, Florentino lembrou um episódio em que pensou em desistir de treinar. "Houve um treino apenas com jogadores não convocados. Eu não estava convocado. Pensei 'Hoje vai ser o meu último treino, nunca mais vou treinar na minha vida. Depois houve dois dias de folga. No dia do treino seguinte, eu disse 'Vou ter de ir treinar'. Acontecia muitas vezes dizer que já não me apetecia ir treinar", recordou.