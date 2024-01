Florentino avança para o onze do Benfica e João Neves fica no banco de suplentes

Florentino vai ser titular na receção ao Boavista, substituindo João Neves, que, de acordo com o que foi possível apurar, irá começar a partida no banco de suplentes.O habitual titular das águias trabalhou condicionado nos últimos dias e Roger Schmidt prefere resguarda-lo, retirando-o do onze titular. Desta forma, é Florentino que irá formar dupla com Kökçü no meio-campo dos encarnados.