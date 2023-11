Florentino deixa promessa para o jogo com o Inter: «Queremos honrar o clube que temos ao peito»

Florentino atingiu a marca dos 100 jogos pela equipa principal do Benfica, um registo que o levou a ser entrevistado pela BPlay, tanto sobre o passado, como o que aí vem - que é como quem diz, o jogo com o Inter, na quarta-feira. E, sobre esse duelo, o médio deixa uma garantia."A expectativa é a mesma de sempre. Queremos honrar o clube que temos ao peito e vamos entrar com a maior ambição, que é para ganhar o jogo", anotou o médio das águias, no dia seguinte ao duelo com o Famalicão, em que fez a centésima partida pelos encarnados: "Sabia que se jogasse com o Famalicão ia alcançar essa marca, mas o meu objetivo principal era ganhar, conseguimos ganhar e ganhar bem frente aos nossos adeptos. Fazer os 100 jogos em casa foi muito bom".