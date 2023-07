Florentino foi o jogador com mais interceções na Liga dos Campeões 2022/23

A Liga dos Campeões 2022/23 terminou com o triunfo do Manchester City sobre o Inter Milão, precisamente o carrasco do Benfica nos quartos-de-final (depois de já ter afastado o FC Porto nos 'oitavos'). O fim da competição permite olhar para as estatísticas individuais e verificar que alguns jogadores estiveram em plano de evidência, como foi o caso de Florentino. O médio defensivo do Benfica foi o jogador que fez mais interceções na competição, com 27. Na vice-liderança surge Min-jae Kim, central coreano do Nápoles, com 22 interceções, com Kimmich (Bayern Munique) a fechar o pódio com 20.Após sucessivos empréstimos ao Mónaco e Getafe, Florentino regressou ao Benfica no último verão e afirmou-se como titular indiscutível nos encarnados. Utilizado em 54 jogos, o médio efetuou uma grande temporada em termos nacionais e internacionais, despertando o interesse de alguns clubes poderosos. É o caso do Barcelona, que procura um substituto para Sergio Busquets e, depois de observar vários jogos de Florentino, fez uma sondagem junto das águias.Refira-se ainda que a equipa de Roger Schmidt coloca ainda mais dois jogadores no top-10 deste ranking das interceções: Alexander Bah em 6.º e Otamendi em 9.º, com 17 e 15 interceções, respetivamente.