Florentino queria permanecer no Benfica a todo o custo: «Se ficasse no banco estava bom»

Além dos motivos profissionais e da paixão pelo Benfica, Florentino Luís teve uma razão pessoal para tentar agarrar o lugar a todo o custo nas águias depois do empréstimo ao Getafe. O médio tinha o sogro doente e preferia permanecer em Portugal dar apoio à mulher. Nesse sentido, revelou ao 'Em Casa Podcast' que nem sequer tinha a expectativa de ser titular."Queríamos voltar, primeiro porque fui muito feliz no Benfica, a casa onde cresci. Bateu a saudade de jogar na Luz e ver o estádio cheio. Mas também havia um motivo pessoal. O pai da Bruna estava doente. Se a minha mulher não estivesse feliz, eu também não. Não decidimos onde queremos ficar, mas preferia manter-me no Benfica. As coisas correram-me bem e eu dizia 'Deus, só quero ficar aqui por causa do pai da Bruna e quero ficar no Benfica’. Não tinha a expectativa de jogar a titular, só queria ficar aqui", recordou, sendo que a história teve um desfecho feliz. "Foi a melhor época da minha carreira, fomos campeões e longe na Champions. Deus surpreendeu-me."Quando abordou a sua função em campo, o médio voltou a falar da surpresa que teve pelo papel que desempenhou na equipa "O médio defensivo é uma posição em que tens de ser bom a defender e bom a atacar. Decide se a bola vai para a esquerda ou para a direita, se vai atacar rápido ou devagar. Tenho a necessidade de transmitir calma para a equipa. Foi um ano espetacular para mim. Não estava à espera de ter os números que apresentei. E eu só queria ficar. Se eu ficasse no banco estava bom. Espero que possamos repetir outra época assim", disse.