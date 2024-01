Fluminense tenta garantir o empréstimo de Gabriel

Como Record deu conta em tempo oportuno, o Benfica procura a resolver a situação de alguns excedentários e Gabriel, que não ficou no Botafogo, é um dos. Segundo o 'Globo Esporte', o Fluminense vai apertando o cerco ao médio de 30 anos e está mesmo a tentar assegurá-lo por empréstimo.De acordo com a mesma publicação, o emblema tricolor tem estado em contacto com os representantes do jogador e a ideia é garanti-lo por empréstimo, com moldes parecidos aos estabelecidos pelo Botafogo em 2023. A expectativa é que o clube formalize as negociações brevemente e que os encarnados concedam luz verde ao negócio.