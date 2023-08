«Foi bom em Lisboa»: A reação da mulher de Neres ao ver o extremo no banco do Benfica

Kira Winona, mulher de David Neres, reagiu de forma enigmática à publicação do onze do Benfica, no próprio Instagram das águias. "Foi bom em Lisboa", escreveu Kira Winona ao constatar que o extremo iria começar a partida com o Gil Vicente no banco.Uma frase que pode indicar que o jogador estará de saída do clube, numa altura em que o interesse do Zenit continua de pé e em que o futebolista pretende ter mais minutos. No entanto, comoadiantou, Roger Schmidt deixou claro que pretende a continuidade de Neres, assim como as de Florentino e Morato.O comentário, esse, mereceu várias respostas de outros adeptos encarnados, que pediam também a titularidade do brasileiro.