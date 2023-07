FPF, Benfica e Leixões unidos na dor: partiu "um senhor do futebol nacional"

O presidente da FPF, Fernando Gomes, Benfica e Leixões enviaram as condolências à família de Jacinto, antigo defesa que faleceu hoje aos 81 anos. O antigo internacional português em cinco ocasiões, o "senhor do futebol nacional" deixou o futebol português de luto.A nota de Fernando Gomes refere o "histórico jogador do Leixões". "Um defesa mítico do cube de Matosinhos, onde conquistou a Taça de Portugal na temporada 1960/61, transferindo-se, depois, para o Benfica, em 1962/63. Nos encarnados conquistou sete vezes o título de campeão nacional, durante as nove épocas que jogou de águia ao peito", pode ler-se.O Benfica expressou profundo pesar pelo falecimento de da "glória do clube". "De 1962 a 1971, Jacinto representou a equipa de futebol do glorioso durante nove épocas. O antigo defesa contribuiu ativamente para a conquista de sete campeonatos nacionais, entre outros sucessos."Já o Leixões, sublinhou que partiu "um senhor do futebol nacional". "Parte um filho da terra, um filho que se fez homem e despontou para o mundo do desporto no Leixões Sport Club sendo uma das peças integrantes do maior feito conquistado, até ao momento, a conquista da Taça de Portugal em 1961."O emblema de Matosinhos deixou claro que Jacinto ficará para na memória do clube pelo "intenso amor e afeto com que sempre viveu e pertenceu à família leixonense.Depois de ter representado o Benfica, Jacinto regressou ao Leixões, transferindo-se para o FC Porto nessa época, acabando a carreira de azul e branco.