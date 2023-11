Frattesi e o lance na cara de Trubin: «Ele faz sempre a espargata, tentei colocar pelo meio das pernas»

Diante da Ucrânia, num jogo que terminou a zeros, Davide Frattesi teve nos pés uma das melhores chances da Itália, ao surgir isolado na cara de Anatoliy Trubin. O jogador do Inter Milão podia ter picado a bola, mas optou por tentar colocá-la rasteira, algo que atribui ao conhecimento que adquiriu sobre o benfiquista no jogo da Liga do Campeões disputado entre ambas as equipas."[Se pensou em fazer a 'cavadinha'?] Sim, mas recordei o jogo da Liga dos Campeões com o Benfica, pois percebi que ele faz sempre a espargata, abre as pernas para fazer a mancha, e eu pensei em colocar a bola pelo meio das pernas", disse o italiano, à Rai 1.