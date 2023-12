Gabriel com futuro indefinido: Benfica tenta vendê-lo mas salário não ajuda

Caiu o pano sobre o Brasileirão e o empréstimo de Gabriel ao Botafogo chega ao fim. O Benfica, sabe, dá prioridade à venda do passe do médio luso-brasileiro, de 30 anos, mas o salário não ajuda. Pelo contrário, dificulta a colocação do jogador.Gabriel chegou ao clube do Rio de Janeiro em agosto de 2022, para um empréstimo de um ano, mas os dirigentes do Fogão conseguiram mantê-lo até final do campeonato brasileiro. Apesar do interesse em continuar com os seus serviços, o Botafogo não acionará a opção de compra.Contratualmente vinculado aos encarnados até junho de 2024, Gabriel ainda vai ouvir o Botafogo, para perceber as intenções do clube detido por John Textor, sabendo que há interessados na Europa.Contratado ao Leganés no verão de 2018, numa operação que chegou quase aos 10 milhões de euros, o médio cumpriu três temporadas de águia ao peito, rumando, depois, ao Al-Gharafa, do Qatar, por empréstimo. No Botafogo, fez 48 jogos e marcou 4 golos.