Garantem na Argentina: Di María vai voltar ao Rosario Central em 2024

A informação é de há poucos minutos. Ángel Di María vai voltar à Argentina no próximo ano, para representar o Rosario Central. De acordo com a rádio 'DSportsAr', o extremo vai disputar a Taça Libertadores pelo clube onde se formou e que representou antes de sair para o clube da Luz, em 2007.O extremo, de 35 anos, regressou ao Benfica no último verão, depois de passagens pelo Real Madrid, Manchester United, PSG e Juventus, com um contrato de uma época. O presidente dos encarnados, Rui Costa, adiantou que iria tentar renovar com Fideo, campeão do Mundo em 2022.O Rosario, no entanto, tem procurado seduzir o jogador a voltar, falando-lhe ao coração. Dirigentes, treinador e, até, jogadores dos 'canalhas' já se pronunciaram sobre o regresso de Di María.O clube argentino já está apurado para a próxima edição da Libertadores, garantindo importante encaixe financeiro.O extremo, de resto, anunciou a sua retirada da seleção campeã do Mundo depois da Copa América do próximo ano.