Garrafas e copos arremessados a Roger Schmidt custam 3.825 euros ao Benfica

Adjunto de Schmidt não gostou dos protestos e Luisão pediu calma: outro ângulo da contestação dos adeptos do Benfica

O Benfica foi sancionado com um multa de 3.825 euros pelo comportamento dos seus adeptos na receção ao Farense (1-1) , uma noite para esquecer para Roger Schmidt. O arremesso de garrafas e copos , na direção do treinador alemão, está na origem do castigo do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. As águias foram ainda multadas em 8.925 por pirotecnia."Foi retardado o reinício de jogo em cerca de 30 segundos, devido ao arremesso de alguns objetos por adeptos afetos ao clube visitado, tendo um copo de plástico sido lançado para o interior do terreno de jogo sem atingir qualquer interveniente", pode ler-se no relatório. O "uso de engenhos explosivos e pirótecnicos" também não passou despercebido do CD.