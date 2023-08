Gaspar Ramos confiante apesar dos vacilos: «Plantel está apetrechado para todas as provas»

Gaspar Ramos, antigo chefe do departamento de futebol dos encarnados, está otimista quanto à rápida subida de rendimento da equipa. "O Benfica está a vacilar um pouco, mas vemos que o modelo de jogo e a pressão alta estão lá e isso são coisas importantíssimas para que, quando os objetivos forem outros e com jogos mais competitivos, a equipa volte a carburar", afirmou à Antena 1.

No entender do antigo dirigente das águias, "o plantel está apetrechado para todas as provas e também para ir o mais longe possível na Liga dos Campeões", mostrando-se saturado da 'novela' em torno de Bento, guarda-redes do Ath. Paranaense: "Já se percebeu que não há muitas possibilidades de o contratar e o Benfica está a perder demasiado tempo com a situação."