Gattuso precisa de um lateral e Jurásek é hipótese

O Marselha está no mercado à procura de reforços para várias posições, entre as quais a de lateral-esquerdo, com Jurásek a ser uma hipótese. “Precisamos de uma alternativa ao Renan Lodi, veremos o que o mercado de transferências oferece. Após cinco ou seis jogos, quando os jogadores regressarem do CAN, teremos uma equipa com 28 ou 29 jogadores. Se não vendermos, arriscamos ter este plantel e eu não gosto de gerir tantos jogadores”, afirmou Gattuso, acrescentando: “Precisamos de um médio, um defesa e um atacante, que possam jogar mal cheguem. Se tivermos alguma lesão ou castigo, teremos problemas.”