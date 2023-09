Geovanni: «Luisão ainda tem uma liderança muito forte»

A 14 de setembro de 2003, faz hoje 20 anos, Luisão estreou-se de águia ao peito frente ao Belenenses. O brasileiro esteve 15 anos no clube onde conquistou 20 títulos, tendo sido capitão em 414 dos 538 jogos que disputou pelos encarnados. Uma figura incontornável da história do Benfica, partilhada com vários compatriotas.Um deles foi Geovanni, que partilhou o balneário com Luisão no Cruzeiro e depois na Luz. "Falar de Luisão é fácil. É uma pessoa muito especial com quem joguei uns sete anos. No Benfica, dividíamos o quarto nos estágios. Era um jogador com grande personalidade, de grande talento e posicionava-se muito bem no relvado. Era forte no jogo aéreo, tanto ofensivo como defensivo", afirma ao antigo extremo, de 43 anos, acrescentando: "Tinha uma liderança muito forte e ainda tem." Leia aqui o artigo na íntegra