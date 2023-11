Gianluca Prestianni já se vai despedindo do Vélez antes de reforçar o Benfica

Gianluca Prestianni, criativo que será reforço do Benfica a partir de janeiro quando fizer 18 anos, já faz as despedidas do Vélez Sarsfield. O emblema de Buenos Aires disputou a última jornada do campeonato neste sábado à noite e o jogador, que não participou na vitória sobre o Colón, por 3-1, sabendo que o futuro passará pelo clube da Luz já dá a entender que está de partida."Bonita maneira de me despedir de todos", escreveu Prestianni no comentário a uma fotografia partilhada no Instagram, em que aparecia num grupo de pessoas, enquanto segurava a camisola 11 do Vélez Sarsfield. Acrescente-se que o triunfo sobre o Colón assegurou a permanência do Vélez no escalão principal do futebol argentino. Tal como Record noticiou, o Benfica antecipou-se a vários tubarões e garantiu um pré-acordo por Prestianni a troco de 8 milhões de euros por 85% do passe.