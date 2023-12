Gianluca Prestianni partilha memória antiga no Vélez

Prestianni no Instagram

Numa altura em que apenas aguarda atingir a maioridade - tal acontece a 31 de janeiro -, para assinar com o Benfica, Gianluca Prestianni voltou a mostrar-se nostálgico nas redes sociais. O jovem partilhou, esta quata-feira, uma montagem com duas fotografias: uma que já tem vários anos, de quando ainda estava nas camadas jovens do Vélez Sersfield, e outra da atual temporada.Na storie do Instagram, a jovem promessa juntou ainda três emojis, como que mostrando gratidão ao emblema de Buenos Aires. Nos últimos dias, Prestianni não se tem mostrado muito ativo nas redes.