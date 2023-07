Gilberto e a estrutura do Benfica: «Quem chegava de grandes da Europa dizia que era incomparável»

Apresentado esta terça-feira como mais recente reforço do Bahia, Gilberto abordou aquilo que espera atingir no clube brasileiro e, em jeito de balanço, também olhou para trás e foi com palavras elogiosas que falou da passagem pelo Benfica e daquilo que viu nas águias ao longo das três temporadas que passou na Luz."A estrutura do Benfica é algo difícil de comparar. Eu conversava com os jogadores que estavam a chegar de clubes grandes da Europa e eles diziam que era uma coisa incomparável, era impressionante as coisas que têm lá. Pelo que vejo hoje, os clubes estão a buscar lá as ideias", comentou o defesa, que em seguida enalteceu a evolução da estrutura do Bahia, com projeto que diz ser "muito interessante para os próximos anos".O lateral direito assumiu ainda que o interesse do Bahia falou mais alto muito por conta de Renato Paiva. "Vinha de um momento bom lá. Graças a Deus tive muitas propostas. A primeira coisa foi o interesse do Bahia, a forma como abordaram, toda a negociação, o clube e, principalmente, o treinador. Parece que ele buscou todas as minhas informações lá no Benfica. Ele trabalhou bastante tempo por lá e alguns jogadores que trabalharam com ele, mesmo nas férias, mandaram-me mensagem para me dizer como é a relação com os atletas, o estilo de trabalho. E eu identifiquei-me muito porque é uma forma que trabalhei bastante durante esses três anos lá. E gostei muito porque evoluí muito taticamente, principalmente, defensivamente. Evolui bastante com os treinadores com quem trabalhei lá e as ideias do Renato [Paiva] são muito parecidas. Isso foi um ponto positivo", assumiu.E por falar em treinadores, Jorge Jesus também foi chamado à conversa quando a questão passou pela importância de trabalhar com um técnico português. "Sinceramente não me interessa a nacionalidade. Interessa-me a forma que ele trabalha. E a forma que o trabalhou comigo ajudou-me a evoluir muito. Tanto que ele fez um ótimo trabalho aqui no Brasil. Sou-lhe muito grato. E as ideias do Paiva também são muito boas", finalizou o brasileiro, que reforçou as águias em 2020, precisamente pela mão de Jorge Jesus.